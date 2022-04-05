نفط الوسط يتغلب على الشرطة في الدوري الممتاز

2022/04/05 | 00:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتغلب فريق نفط الوسط على فريق الشرطة بهدفين لهدف ضمن الجولة 26 من الدوري الممتاز لكرة القدم.وسجل أهداف المباراة أحمد بن عمار هدف عكسي لفريق الشرطة في الدقيقة (33)، بينما سجل لفريق نفط الوسط أحمد بن عمار في الدقيقة (53) وحسين عبد الواحد في الدقيقة (60).يتبع..

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