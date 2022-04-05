2022/04/05 | 00:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: maWr6v8LfkA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خسوف الحكومة… الحوتة تبلع التفاهمات والعامري يفطر بالحنانة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خسوف الحكومة… الحوتة تبلع التفاهمات والعامري يفطر بالحنانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).