مصدر أمني يكشف حقيقة محاولة اغتيال ثلاثة نواب شمالي بغداد

2022/04/05 | 00:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، حقيقة تعرض ثلاثة نواب لمحاولة اغتيال فاشلة شمالي العاصمة بغداد.وذكر المصدر لوكالة إيرث نيوز، أن “شخص معرف لدى نواب عن الكتلة الصدرية أقدم على إطلاق رصاصة واحدة في الهواء ضمن ناحية الراشدية شمالي بغداد”، مشيرا إلى النواب قدموا شكوى ضده لدى مركز الشرطة”.

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