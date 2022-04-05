ثلاثة نواب يتعرضون لمحاولة اغتيال في بغداد

2022/04/05 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في بغداد، الاثنين، بتعرض ثلاثة نواب لمحاولة اغتيال فاشلة في منطقة الراشدية شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "النواب محمد فاضل الدليمي عن كتلة السيادة وعلي الساعدي وحسام الساعدي عن الكتلة الصدرية تعرضوا لمحاولة اغتيال فاشلة في منطقة الراشدية شمالي بغداد".

واكد المصدر ان "النواب توجهوا الى مركز الشرطة لتقديم شكوى".

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