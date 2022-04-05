السعودية تتيح السفر الى العراق عبر منصة الكترونية

2022/04/05 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية ، اليوم الاثنين ،انها ستصدر تصريح سفر إلى العراق عبر منصة أبشر.

وبحسب تقرير موقع "The Saudi Gazette “ الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، فقد "تم ادراج خدمة اصدار تصاريح السفر الى العراق ضمن قائمة خدمة تواصل على منصة ابشر" .



مضيفاً ان "ذلك سيسهل على المستفيدين الحصول على تصريح سفر صادر دون الحاجة إلى الاتصال شخصيًا بمقر الجوازات أو المكاتب الفرعية"

وقالت الجوازات إن "تصريح السفر سيصدر وفقا للشروط والأحكام"

ووضحت ان"يمكن الوصول إلى الخدمة من خلال حساب المستفيد على منصة أبشر ، من خلال اختيار الخدمات من قائمة خدماتي (خدماتي) ، واختيار قطاع الجوازات ، ثم اختيار خدمة تواصل ، وتقديم طلب جديد ، وتحديد نوع الطلب ،خدمة تصاريح السفر .بعد ذلك ، يجب على مقدم الطلب اختيار الخدمة الفرعية "تصريح السفر إلى جمهورية العراق" ، ثم اختيار موقع اللجنة الأقرب لمقدم الطلب للحصول على التصريح"

ولفتت ان "مقدم الطلب يكتب بعد ذلك وصفًا موجزًا ​​للطلب ، ثم يرفق نسخة من الهوية الوطنية لمقدم الطلب وكذلك بطاقة العائلة للمرافقين"

ولفتت الجوازات إن "استمارة التصريح متوفرة على موقع الجوازات"

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