إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني يكشف موقفًا مع الملك سلمان.. و

2022/04/05 | 00:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، كواليس مشاركته في إعلان "موسم الرياض" العام الماضي، قائلا إنه شارك مقابل "مبلغ مغري".

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