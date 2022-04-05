2022/04/05 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات، سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، رئيس وفد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حول "افلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي" الكثير من علامات الاستفهام على مواقع التواصل الاجتماعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريحات وتوضيحات رسمية.. هل أفلست الدولة اللبنانية؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريحات وتوضيحات رسمية.. هل أفلست الدولة اللبنانية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).