النائلي يوضح أسباب إيقاف الرواتب التقاعدية للشهداء في الأنبار

2022/04/05 | 00:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأوضح رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي، أسباب إيقاف الرواتب التقاعدية للشهداء في محافظة الانبار.وقال النائلي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "أسباب إيقاف الرواتب التقاعدية تعود تنفيذاً للقرارات الصادرة من الجهات القضائية في رئاسة استئناف الانبار التي دققت في 19800 ملف فضلاً عن الجهات الأمنية وكذلك اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء برئاسة قائد عمليات الانبار السابق في المحافظة، التي كشفت الالاف من ملفات التزوير والاسماء الوهمية وكل هذه الاجراءات بعلم هيئة النزاهة والرقابة المالية".وأضاف، أن "مؤسسة الشهداء جهة تنفيذية للقرارات التي تصدر من اللجان القضائية والامنية وايقاف الرواتب جاء من قبل هيئة التقاعد الوطنية كاجراء احترازي"، لافتا الى ان "المؤسسة تقف مع المطالبين بحقوقهم والتظاهر والاحتجاج السلمي على متابعة الاجراءات الدقيقة والسليمة بتدقيق المعاملات بالشكل القانوني والكشف عن المزورين والمعقبين واصحاب النفوس الضعيفة" .واشار الى أن "مؤسسة الشهداء ابوابها مفتوحة لعوائل الشهداء والجرحى لتقديم الادلة والوثائق التي تتنافى مع القرارات الصادرة من الجهات القضائية والامنية ليتسنى للمؤسسة مخاطبة الجهات المعنية للنظر في التظلم المقدم واتخاذ القرار النهائي وملفات المؤسسة متاحة امام الهيئات والمؤسسات الرقابية التي تراقب سير عملها وانسيابيته".

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