2022/04/05 | 01:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبدالمحسن : البرلمان يحل بطلب من الثلث الأعضاء وتصويت نصف زائد واحد | معادلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4wgofzflFl8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبدالمحسن : البرلمان يحل بطلب من الثلث الأعضاء وتصويت نصف زائد واحد | معادلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبدالمحسن : البرلمان يحل بطلب من الثلث الأعضاء وتصويت نصف زائد واحد | معادلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).