2022/04/05 | 01:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lqjMkP9AKFo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد المنتصف | ضيف الحلقة رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد المنتصف | ضيف الحلقة رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).