نقابيية شيوعية تروي قصة النجاح/ تأسيس أول اتحاد نقابي في شركة أمازون الامريكية - رشيد غويلب

2022/04/05 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب بعد إعلان مكتب المجلس الوطني لعلاقات العمل المحلي في مدينة نيويورك عن نتائج التصويت يوم الجمعة لتأسيس تنظيم نقابي في مستودع جزيرة ستاتين التابع لشركة أمازون العملاقة باسم “اتحاد عمال الأمازون”، قال كريس سمولز: “لا يمكن للكلمات أن تعبر عما أشعر به الآن”.



لقد صوت 2654 عاملا لصالح تأسيس اول اتحاد نقابي معترف به في موقع تابع للشركة، مقابل2131 صوتا معارضا.واحتفل سمولز وزملاؤه ا خارج قاعة المحكم ......





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