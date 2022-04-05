تونس- تَبَعِيّة اقتصادية مُسْتَمِرّة - الطاهر المعز

2022/04/05 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز تونس، نموذج التّبَعية الغذائية لمّا حكم الإخوان المسلمون (حزب النّهضة) البلاد، بعد انتفاضةٍ لم يُشاركوا بها، بل قاطَعُوها، أَظْهَرُوا لهفةً استثنائية وتكالُبًا على السُّلْطة، وتجاوبًا كبيرًا مع الصهيونية (تصريحات ومواقف راشد الغنوشي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى - تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ) ومع القوى الإمبريالية التي واصَلت نهب ثروات البلاد، وحصَل الإخوان المسلمون على نصيبهم من الشرك ......





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