2022/04/05 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى العالم بين إعادة إنتاج "المسألة الأوربية" وما بعدها الكامن في المفصلية الثقافية العربية في العام قبل الماضي قدمتُ مقاربة كلية للوضع العالمي مفادها أن "المسألة الأوربية"، ونموذجها الحضاري ومتلازماتها الثقافية قد وصلت لمرحلة الانسداد وتفجر تناقضاتها، وهو ما ثبت واقعيا مع تفجر أحداث الكابيتول في الانتخابات التي خسرها دونالد ترامب، ومن جهة أخرى تفجرت التناقضات في شرق أوربا حيث رصدتُ صعود الأو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر واجتماع النقب: الأوراسية ونسخة الديمقراطيين من صفقة القرن - حاتم الجوهرى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر واجتماع النقب: الأوراسية ونسخة الديمقراطيين من صفقة القرن - حاتم الجوهرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).