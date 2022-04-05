2022/04/05 | 01:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي

شاخەوان عبدالله، يوم الاثنين، على أن

البرلمان العراقي مستمر في أعماله

وأداء مهامه التشريعية والرقابية،

وفيما قلل من تأثير النزاع بين رئيس

مجلس النواب ونائبه الأول على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الثاني: المشكلة بين رئيس البرلمان ونائبه اﻷول تتعلق بـ"المصطلحات" وسنحاسب مسربي الوثائق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الثاني: المشكلة بين رئيس البرلمان ونائبه اﻷول تتعلق بـ"المصطلحات" وسنحاسب مسربي الوثائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).