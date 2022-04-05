الكهرباء تصدر توضيحاً بشأن

2022/04/05 | 01:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الكهرباء العراقية،

توضيحاً حول ما أثير مؤخراً بشأن محطة

توليد كهرباء البصرة الغازية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد

العبادي، في تصريح لعدد من وسائل

الإعلام، إن "المحطة عبارة عن عشر وحدات

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