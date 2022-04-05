قرض بقيمة 76 مليون دولار بهدف بناء معمل كلور في العراق

2022/04/05 | 01:22 - المصدر: قناة التغيير

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الاقتصاد

منذ دقيقة واحدة

رئيس مجلس الوزراء يوافق على منح قرض بقيمة 76 مليون دولار لشركة بهدف بناء معمل كلور واستثنائهم من شرط نسبة الإنجاز 20%

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