2022/04/05 | 01:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهد ملعب النجف الدولي، تشابكاً بالايدي وفوضى عارمة عقب نهاية مباراة نفط الوسط والشرطة.وأظهرت مقاطع الفيديو، اشتباك أعضاء الهيئة الإدارية للناديين عقب نهاية المباراة التي انتهت بفوز نفط الوسط بهدفين لهدف.وتعد هذه الهزيمة هي الاولى للشرطة في هذا الموسم.ادخل على الرابط أدناه لمشاهدة الفيديو: فوضى نفط الوسط والشرطة

ظهرت المقالة بالفيديو..



تشابك بالأيدي وفوضى عارمة بعد نهاية مباراة العندليب والقيثارة أولاً على ايرث نيوز.

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