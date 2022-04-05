على حدود روسيا.. المبرمجون مطلوبون للأمن

2022/04/05 | 01:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مساء يوم 23 فبراير، قبل ساعات قليلة من عبور جيش فلاديمير بوتين إلى الأراضي الأوكرانية، وصلت رسالة من أمازون إلى صندوق الوارد الخاص بفلاديمير سميرنوف، وهو مبرمج من سان بطرسبرج.

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