زيلينسكي يوقع مرسوما حول تشكيل وفد للتفاوض مع روسيا

2022/04/05 | 02:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما حول تشكيل وفد للمفاوضات مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية.وحسب المرسوم الذي تم نشره على موقع الرئيس الأوكراني، سيترأس الوفد الأوكراني دافيد أراخاميا، البرلماني عن حزب "خادم الشعب" الموالي لزيلينسكي.ويضم الوفد 10 أعضاء، وسيكون بإمكان أراخاميا تعديل تشكيلة الوفد بموافقة وزير الخارجية، وإضافة أعضاء جدد في حال الضرورة.يذكر أنه حسب التقارير الإعلامية والتسريبات وبعض التصريحات للمفاوضين، أبدت أوكرانيا خلال المفاوضات مع روسيا موافقتها المبدئية على التخلي عن السعي لعضوية حلف الناتو مقابل تقديم ضمانات أمنية لها.

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