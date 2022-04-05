محاكمة بوتين بـ

2022/04/05 | 02:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد الصور والقصص المروعة التي تظهر من المدن الأوكرانية مثل بوتشا في أعقاب انسحاب القوات الروسية على فظائع تصل إلى نطاق يذكر بوحشية أحداث كمبوديا والبلقان والحرب العالمية الثانية.

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