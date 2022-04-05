الغاز والنفط و الروبل والدولار: بعضٌ من متغيرات العلاقات الإقتصادية الدولية الراهنة

2022/04/05 | 02:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

- أعلنَ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أن بلاده لن تقبل ببيع صادرات الغاز إلى

من وصفها بالدول "غير الصديقة" إلا

بالعملة المحلية (الروبل).

- هذا يعني أن روسيا قد قرّرت م

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