2022/04/05 | 02:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LXOOZZ6B3MU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد ردة فعل الشاعر سامر عطا بعد ملامسته الافعى في مقلب سيف 6 سلندر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد ردة فعل الشاعر سامر عطا بعد ملامسته الافعى في مقلب سيف 6 سلندر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).