الرئيس الأوكراني سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي

2022/04/05 | 03:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيلقي الثلاثاء أمام المجلس كلمة عبر الفيديو خلال اجتماع سيخصص لأوكرانيا.

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