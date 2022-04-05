هذا هو الإقتصاد .. هذا هو الإقتصاد

2022/04/05 | 03:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

للتذكير بالبديهيات فقط ..

فإنّ النهوض بالزراعة والصناعة و

السياحة والصحة والتعليم والطاقة

والطرق والجسور..



و ترسيخ أسس دولة

القانون و دولة العشائر معاً، وتطبيق

أنظمة

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