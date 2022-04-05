أكبر أركانها نظام الأسد وحزب الله.. تجارة المخدرات بلغت 5 مليارات دولار في 2021

2022/04/05 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توسعت تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط إلى حد كبير خلال العام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، ما يرتب مخاطر صحية وأمنية متزايدة في المنطقة، وفق ما أظهر تقرير جديد، الثلاثاء.

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