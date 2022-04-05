2022/04/05 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمران_مختار_حاضري مصافحة خاصة...



إلى العقول الراقية...



!* نحن نعتقد بوجود متأسلمين أكثر وضوحا و تجليا من المسلمين ...



! فالدين الإسلامي بعد اقحامه في السياسة منذ مراحله الأولى و اضمحلال مجهودات التنوير و التحديث و عقلنة التعليم و علمنة المجتمع و دمقرطته ، و ضعف وهشاشة البديل الحداثي الديموقراطي الحقيقي، بدأ تدريجياً يفقد صبغتة الروحية و المعنوية و أصبح دين مغانم و مكاسب و مآرب ...



لا تنتمي إليه غالبية ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصافحة خاصة... إلى العقول الراقية...! - عمران مختار حاضري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصافحة خاصة... إلى العقول الراقية...! - عمران مختار حاضري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).