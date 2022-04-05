2022/04/05 | 04:50 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوكرانيا..
اتهامات لروسيا بارتكاب جرائم إبادة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا.. اتهامات لروسيا بارتكاب جرائم إبادة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اتهامات لروسيا بارتكاب جرائم إبادة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا.. اتهامات لروسيا بارتكاب جرائم إبادة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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