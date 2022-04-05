منظمات تقدم

2022/04/05 | 05:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمات حقوقية، الاثنين، أنها قدمت إلى سلطات التحقيق والادعاء العام في كل من ألمانيا وفرنسا والسويد "أدلة إضافية" على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية بين العامين 2013 و2017.

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