كييف: القوات الروسية تستعد لشن هجوم ضخم شرق أوكرانيا

2022/04/05 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد القوات الروسية "لشن هجوم ضخم" على القوات الأوكرانية في لوغانسك في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة، سيرغي غاداي، الاثنين.

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