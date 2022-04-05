إمام الحرم المكي السابق يلوح بمقاضاة برنامج تلفزيوني

2022/04/05 | 06:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رجل الدين السعودي، عادل الكلباني، نواياه بمقاضاة برنامج تلفزيوني ساخر قام بتقليد شخصيته بعد أن اعتبر ذلك "مسيئا".

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