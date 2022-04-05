التدين والاخلاق الاجتماعية اولوية أم تزاحم؟ - عباس علي العلي

2022/04/05 | 06:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في كل مجتمع بشري هناك عاملين مهمين يقودان حركته نحو الأمام أو البقاء في حالة الجمود والتوقف وهما العامل الأول المحرك المادي الذاتي وعامل التوجيه والتأشير وضبط الإيقاع الحركي للعامل الأول ، العامل الأول يتميز بغلبة الوصف المادي وارتباطه بالحاجات المادية الغريزية للإنسان ومتطلبات الاستمرارية الوجوديه ،وهي التي تفعل أو بإمكانها الفعل والتفاعل أو لديها القوة والقدرة على العمل الذاتي تلبية للضرورة وليس ......





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