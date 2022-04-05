على وقع فظائع القتل بأوكرانيا.. حملة صينية لتحسين صورة بوتين

2022/04/05 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي ضربت فيه القوات الروسية أوكرانيا، يجتمع المسؤولون في الصين خلف أبواب مغلقة لدراسة فيلم وثائقي من إنتاج الحزب الشيوعي يمجد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باعتباره بطلا.

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