الولايات المتحدة تضغط لاستبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان

2022/04/05 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد أن اتهمتها كييف بقتل عشرات المدنيين في بلدة بوتشا.

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