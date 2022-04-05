روسيا تنفي منعها إبحار سفينة تحمل قمحا أوكرانيا إلى مصر

2022/04/05 | 07:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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نفت السفارة الروسية في مصر المعلومات التي نشرتها أوكرانيا بشأن مزاعم عن قيام القوات الروسية باعتراض سفينة تحمل قمحا أوكرانيا كانت قد اشترته مصر.

وقالت السفارة الروسية على تويتر: "التقارير التي نشرتها أوكرانيا عن مزاعم بأن روسيا منعت حركة سفينة محملة بالقمح الأوكراني غير صحيحة، السفن في موانئ أوديسا وتشرنومورسك منعت من التحرك من قبل الإدارات العسكرية الأوكرانية المحلية هناك".

وأضافت السفارة أن الأسطول الروسي يضمن حرية الملاحة التجارية.

وفي وقت سابق، زعمت السفارة الأوكرانية في مصر بأن الأسطول الحربي الروسي "منع واعتراض سفينة محملة بالقمح من أوكرانيا" كانت متجهة إلى مصر.

المصدر: سكاي نيوز

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