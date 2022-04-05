2022/04/05 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالي،ة كيم جونغ-أون، وإحدى كبار مستشاريه، الاثنين، كوريا الجنوبية من أنّها في حال شنّت ضربة عسكرية استباقية على أي هدف في الشمال فإنّ بيونغ يانغ ستستخدم السلاح النووي "للقضاء" على الجيش الكوري الجنوبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بالسلاح النووي".. كوريا الشمالية تهدد بإبادة جيش جارتها الجنوبية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بالسلاح النووي".. كوريا الشمالية تهدد بإبادة جيش جارتها الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).