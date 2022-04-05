2022/04/05 | 08:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت العقود الآجلة للنفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، حيث زاد احتمال فرض مزيد من العقوبات في أعقاب جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا مخاوف بشأن تعطل الإمدادات، بينما تعثرت المحادثات النووية الإيرانية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.58 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 109.11 دولارات للبرميل ، بينما سجلت العقود […]

ظهرت المقالة عالمياً..



ارتفاع اسعار النفط في تعاملات اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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