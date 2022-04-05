ناسا تطلق أول مهمة سياحية فضائية إلى المحطة الدولية هذا الأسبوع

2022/04/05 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تطلق وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” ثلاثة رواد فضاء هواة إلى محطة الفضاء الدولية هذا الأسبوع، في أول رحلة فضائية سياحية لها على الإطلاق، بتكلفة 55 مليون دولار لكل فرد.وستشهد المهمة سفر ثلاثة رواد فضاء هواة إلى المرصد المداري (المحطة الفضائية) على متن مركبة الفضاء SpaceX Dragon ، التي ستنطلق من مركز كينيدي […]

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