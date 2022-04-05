بدون استخدام التربة وبمياه أقل بـ80%.. تقنية الزراعة هذه تسعى لمكافحة نقص الغذاء

2022/04/05 | 08:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل التحديات العديدة التي يواجهها المزارعون، من تغير المناخ، وندرة المياه، وحتى نقص مساحات الأراضي الزراعية، يسعى العديد لابتكار تقنيات لمواجهة هذه المشاكل.وتعمل شركة "Hydroponics Africa Limited" في كينيا على معالجة جذور الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وذلك عن طريق تقنية مبسّطة تسمح بالزراعة دون استخدام التربة، وبمياه أقل.

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