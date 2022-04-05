2022/04/05 | 08:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا

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