أستراليا تحظر تصدير السلع الفاخرة الكمالية إلى روسيا

2022/04/05 | 08:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، إن الحكومة الأسترالية قررت حظر تصدير السلع الفاخرة الكمالية إلى روسيا، اعتبارا من السابع من أبريل/ نيسان وذلك في أحدث تحركاتها ردا على الأزمة مع أوكرانيا.وذكرت الوزارة في بيان، أن أستراليا ستفرض مزيدًا من العقوبات على روسيا ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وبحسب البيان، ستشمل العناصر […]

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