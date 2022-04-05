القبض على ثلاثة متهمين بقضايا المخدرات في الديوانية

2022/04/05 | 08:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بقضايا المخدرات في احدى سيطراتها الامنية.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في سيطرة الطابو تمكنت من القاء القبض على ثلاثة أشخاص يستقلون عجلة نوع نيسان وجد بحوزتهم امبولتين مملوئتين بمادة الكريستال المخدرة”.واضافت انه “تم ارسالهم […]

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