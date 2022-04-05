إعلامي سعودي يروي قصة إيقافه عن العمل بسبب سؤال لرئيس مجلس الشورى السابق

2022/04/05 | 08:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى الإعلامي السعودي، خالد مدحلي، قصة إيقافه عن العمل عام 2007 بسبب سؤال وجهه لرئيس مجلس الشورى آنذاك

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