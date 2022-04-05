الفتى الذهبي ينتقد عودة رونالدو إلى

2022/04/05 | 08:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ رحيل المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد، ألكيس فيرغسون، عن "مسرح الأحلام" والفريق يعاني من عدم الاستقرار وعدم القدرة على المنافسة على البطولات لاسيما بطولة الدوري الإنكليزي والتي كانت تعتبر المفضلة له.

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