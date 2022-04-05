انفجار يستهدف رتلاً للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي غربي بغداد

2022/04/05 | 09:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني ، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي غربي بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الدولي السريع الغربي،ضمن حدود العاصمة بغداد، إنفجرت اثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي“.وأضاف المصدر أن “التفجير لم يلحق اي اضرار او إصابات بالرتل، […]

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