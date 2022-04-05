واشنطن: عقوبات غربية جديدة على روسيا هذا الأسبوع

2022/04/05 | 09:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، الاثنين، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعلنون “خلال الأسبوع الحالي” عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، في حين ستتلقى أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية.ورأى ساليفان أيضا أن روسيا غيرت استراتيجيتها العسكرية و”ستركز هجومها” من الآن وصاعدا على شرق أوكرانيا خصوصا.وأشار مستشار الرئيس الأميركي إلى أن المباحثات بين […]

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