حرية التعبير بالمغرب نحو قمع الثقافة والمثقفين - عبد الهادي اباغانم

2022/04/05 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الهادي_اباغانم حري بنا أن ندرك أنه الوقت المناسب لكي نتأمل مستقبل حرية التعبير في الديموقراطية والانفتاح، إذ أن حرية الكلام شيء يتوق له الإنسان، وهو شوق يلح عليه المثقف وبإصرار، كونه المنطلق الأساس لتنوير قضايا المجتمع والواقع الاجتماعي عموما.



إلا أننا نواجه تحديات أخـــاذة تتمثل في التطورات السريعة والقوية التي نلحظها بشكل أو بآخر، المتمثلة أساسا في تقنيات التواصل الاجتماعي باعتبارها تطورات ثورية ......





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