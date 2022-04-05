الخزانة الأمريكية تتخذ إجراء جديدا يستهدف الديون الروسية

2022/04/05 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في البنوك الأمريكية.ونقلت وسائل إعلام عن مصدر بوزارة الخزانة الأمريكية أن الوزارة منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من الحسابات الروسية المجمدة في البنوك الأمريكية.وكانت وزارة المالية الروسية، قد أفادت الثلاثاء الماضي، بأنها سددت خدمة دين عن سندات دولية “يوروبوندز” بقيمة 102 […]

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