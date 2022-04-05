تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة ٣١ من البطولة

2022/04/05 | 09:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مازال النجم المصري محمد صلاح متمسكا بصدارته لقائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي الممتاز، رغم غيابه عن التسجيل بقميص فريقه ليفربول أمام واتفورد ضمن الجولة الـ31.بالمقابل شهدت تلك الجولة تسجيل زميل صلاح في الريدز دييغو جوتا هدفا أمام واتفورد.وأحرز الكوري الجنوبي سون هيونغ هدفا لصالح فريقه توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد، […]

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