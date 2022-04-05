الاقليم يعلن عدم التحاقه بلجنة بغداد المشتركة بشأن تصدير النفط

2022/04/05 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيلأكد عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان جهاد حسن، اليوم الثلاثاء، أنه حتى الآن لم ينضم أي من ممثلي كردستان مع اللجنة التي دعت لها بغداد بخصوص تصدير النفط.وقال حسن في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "حكومة وبرلمان الإقليم مازالا يعتقدان بأن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الإقليم كان قرارا سياسيا".وأضاف أن "القرار تم اتخاذه بشكل سياسي يتعارض مع الدستور، الذي أتاح للإقليم تصدير النفط بشكل طبيعي".

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