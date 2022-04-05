مبابي يستخدم ميسي في المراوغة بشأن مصيره

2022/04/05 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

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واصل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مراوغة وسائل الإعلام بشأن قراره ووجهته المقبلة، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.وصرح مبابي عبر شبكة ESPN الأرجنتينية "قلت في التلفزيون الفرنسي إنني لم أتخذ قراري، أنا هادئ، أريد إنهاء موسمي بطريقة مميزة، وأنا بحالة ذهنية جيدة، سنرى ما سيحدث".أضاف كيليان "أستمتع كثيرًا باللعب مع ميسي، وسنرى لاحقًا ما سيحدث، أشاهده كل يوم، أنظر ماذا يمكنه أن يفعل، بإمكانه ليو أن يطور أدائي، لأنه لاعب فريد من نوعه".تابع المهاجم الفرنسي الشاب "لدي فرصة للعب مع ميسي، إنه لشرف، لطالما قلت إنني لم أتخيل مطلقًا أنه يمكنني اللعب مع ميسي، لكن الأمر تحقق، وأنا سعيد جدا".واستطرد هداف بي إس جي "أتعلم الكثير من ميسي، إنه لاعب استثنائي، أسطورة ستسجل في تاريخ كرة القدم، من دواعي سروري اللعب بجواره".وختم كيليان مبابي تصريحاته "أنا هادئ، أستغل الوقت لاتخاذ القرار الأفضل لأنني لا أريد أن أكون مخطئًا، هناك عوامل جديدة يجب وضعها في الحسبان، إنه ليس قرارًا سهلاً، فأنا أحاول تقديم أفضل ما يمكن بالتشاور مع عائلتي".

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